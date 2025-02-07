ФСБ задержала четырех женщин за подготовку терактов против российских офицеров

В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону были задержаны четыре женщины, которых подозревают в подготовке терактов. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.

По данным ведомства, женщины были завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов в отношении высокопоставленных российских офицеров, а также объектов топливно-энергетического комплекса. Они прошли спецподготовку на Украине.

« В п е р и о д с о т р у д н и ч е с т в а з а д е р ж а н н ы е н а т е р р и т о р и и У к р а и н ы п р о ш л и о б у ч е н и е о б р а щ е н и ю с о с т р е л к о в ы м о р у ж и е м , м и н н о - в з р ы в н о м у д е л у , у п р а в л е н и ю Б П Л А , а т а к ж е м е т о д а м в ы я в л е н и я н а р у ж н о г о н а б л ю д е н и я » , - п о я с н и л и в Ф С Б .

В ходе обысков у них сотрудники спецслужбы нашли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению взрывного устройства, «а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами».

« О т з а д е р ж а н н ы х п о л у ч е н ы п р и з н а т е л ь н ы е п о к а з а н и я . И м г р о з и т н а к а з а н и е д о т р и д ц а т и л е т л и ш е н и я с в о б о д ы » , - з а я в и л и в с п е ц с л у ж б е .

Также в ФСБ уточнили, что молодые женщины не были непосредственно связаны между собой, однако две из них, из Ростова-на-Дону, оказались бывшими одноклассницами.

Ранее в Рязани задержали местного жителя, который атаковал военный аэродром «Дягилево» с помощью четырех квадрокоптеров, начиненных взрывчаткой. По данным ФСБ России, 35-летний житель Рязанской области, который имеет гражданство России и Италии, был завербован сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Позднее он прошел диверсионную подготовку в латвийском Екабпилсе.