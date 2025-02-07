ФСБ задержала четырех женщин за подготовку терактов против российских офицеров

ФСБ задержала четырех женщин-агентов спецслужб Украины
В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону были задержаны четыре женщины, которых подозревают в подготовке терактов. Об этом со ссылкой на ФСБ России пишет РИА Новости.
По данным ведомства, женщины были завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов в отношении высокопоставленных российских офицеров, а также объектов топливно-энергетического комплекса. Они прошли спецподготовку на Украине.
«В период сотрудничества задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения», - пояснили в ФСБ.
В ходе обысков у них сотрудники спецслужбы нашли взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению взрывного устройства, «а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами».
«От задержанных получены признательные показания. Им грозит наказание до тридцати лет лишения свободы», - заявили в спецслужбе.
Также в ФСБ уточнили, что молодые женщины не были непосредственно связаны между собой, однако две из них, из Ростова-на-Дону, оказались бывшими одноклассницами.
Ранее в Рязани задержали местного жителя, который атаковал военный аэродром «Дягилево» с помощью четырех квадрокоптеров, начиненных взрывчаткой. По данным ФСБ России, 35-летний житель Рязанской области, который имеет гражданство России и Италии, был завербован сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Позднее он прошел диверсионную подготовку в латвийском Екабпилсе.