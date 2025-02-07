Петербургский школьник ударил травившего его одноклассника молотком по голове

В Санкт-Петербурге 14-летний школьник ударил своего одноклассника молотком по голове, сообщает телеканал "78".

© Газета.Ru

Конфликт между двумя восьмиклассниками произошел в петербургской школе N619. Один из них угрожал другому расправой и часто проявлял агрессию по отношению к оппоненту и его подруге. Во время перемены мальчик, уставший от травли со стороны сверстника, подошел сзади и ударил его по голове молотком, который принес из дома.

Учителя сообщили, что нападавший хорошо учится, но с трудом находит общий язык с окружающими. Потерпевший же имеет низкую успеваемость и привык отстаивать свою правоту с помощью физической силы. При этом он ходит на борьбу. Оба ученика воспитываются в благополучных семьях и пока не состояли на учете.