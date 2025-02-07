Дело о теракте в «Крокусе» рассмотрит московский военный суд

Дело о теракте в «Крокус Сити Холле» рассмотрит Второй западный окружной военный суд в Москве, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных округах.

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Отмечается, что сначала стороны ознакомятся с материалами уголовного дела, потом, после утверждения прокуратурой, их передадут в суд.

« И з - з а б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а о б в и н я е м ы х в о з м о ж н о , ч т о с у д б у д е т п р о в о д и т ь в ы е з д н ы е з а с е д а н и я в к а к о м - л и б о и н о м с у д е М о с к в ы » , — у т о ч н и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

Расследование дела о теракте в «Крокусе» завершено

Всего фигурантами дела являются около 20 человек, из них четверо — это непосредственные исполнители теракта.

Ранее стало известно, что расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холл» завершено. Как сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов, следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. Сторона защиты предполагает, что дело начнет рассматриваться в суде после 20 марта.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Злоумышленники ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал, заблокировав людей внутри. После содеянного террористы попытались скрыться. Силовики задержали их в Брянской области.