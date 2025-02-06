На почте в Кузбассе на мать с ребенком обвалилась потолочная плита

Потолочная плита обвалилась на мать с пятилетним ребенком в здании почты в Кемеровской области, СУ СК РФ по региону начало доследственную проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления.

Отмечается, что информация о том, что в Киселевске в одном из почтовых отделений потолочная плита упала на женщину и ее пятилетнего сына, была получена в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. Они получили телесные повреждения.

« В т е р р и т о р и а л ь н о м с л е д с т в е н н о м о т д е л е с л е д с т в е н н о г о у п р а в л е н и я С К Р о с с и и п о К е м е р о в с к о й о б л а с т и — К у з б а с с у п о д а н н о м у ф а к т у о р г а н и з о в а н о п р о в е д е н и е д о с л е д с т в е н н о й п р о в е р к и п о у г о л о в н о й с т а т ь е о б о к а з а н и е у с л у г , н е о т в е ч а ю щ и х т р е б о в а н и я м б е з о п а с н о с т и ж и з н и и з д о р о в ь я п о т р е б и т е л е й » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.