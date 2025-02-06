На почте в Кузбассе на мать с ребенком обвалилась потолочная плита

Потолочная плита обвалилась на мать с пятилетним ребенком в здании почты в Кемеровской области, СУ СК РФ по региону начало доследственную проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления.

На почте в Кузбассе на мать с ребенком обвалилась потолочная плита
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Отмечается, что информация о том, что в Киселевске в одном из почтовых отделений потолочная плита упала на женщину и ее пятилетнего сына, была получена в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. Они получили телесные повреждения.

«В территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области Кузбассу по данному факту организовано проведение доследственной проверки по уголовной статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», говорится в тексте.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.