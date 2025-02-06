На почте в Кузбассе на мать с ребенком обвалилась потолочная плита
Потолочная плита обвалилась на мать с пятилетним ребенком в здании почты в Кемеровской области, СУ СК РФ по региону начало доследственную проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления.
Отмечается, что информация о том, что в Киселевске в одном из почтовых отделений потолочная плита упала на женщину и ее пятилетнего сына, была получена в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. Они получили телесные повреждения.
«В территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу по данному факту организовано проведение доследственной проверки по уголовной статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в тексте.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.