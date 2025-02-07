Сто человек не могут найти части тела экс-мэра Самары на мусорном полигоне

Сто человек ищут останки экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи на мусорном полигоне. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Благодаря GPS-трекерам, установленным на мусоровозах, следователи выяснили, что останки Тархова и его супруги могли быть вывезены на полигон «Преображенка» — туда свозили отходы с мусорных контейнеров у дома, где жил экс-мэр. Части тел убитых могли вывезти 7-8 января, однако за это время они могли покрыться шестиметровым слоем других отходов. По словам источников, шансов найти хоть что-то очень мало. В правоохранительных органах точно не уверены, что искать, — часть тел были вывезены в бочках, контейнерах и пакетах.

Внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинения

7 февраля внучке бывшего мэра Самары Екатерине Тарховой предъявили обвинения в двойном убийстве — дедушки и бабушки. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства. Обвиняемая отказалась от дачи показаний.