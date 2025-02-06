Учительница попала в больницу после конфликта с учеником в Петербурге

В Санкт-Петербурге после конфликта с учеником 5-го класса учительница попала в больницу с травмами. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошел 31 января на перемене в одной из школ города. В СМИ информация о нем попала 6 февраля.

Учительница отметила, что заметила в коридоре дерущихся мальчиков, подошла к ним и попыталась разнять. В ответ на ее просьбу прекратить потасовку школьник напал на нее, ударил по голове.

« С а м а я б о л ь ш а я п р о б л е м а д л я м е н я б ы л а в т о м , ч т о э т о с т р е с с о в а я с и т у а ц и я . У м е н я п о в ы с и л о с ь д а в л е н и е д о 1 9 0 [ м м р т у т н о г о с т о л б а ] , и с к о р а я п о м о щ ь с н и з и т ь е г о н е с м о г л а » , — р а с с к а з а л а ж е н щ и н а .

Администрация школы призналась, что потасовки между школьниками происходят постоянно, заметила педагог.

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В учебном заведении проводится внутреннее расследование, меры против ученика пока не приняты.