Учительница попала в больницу после конфликта с учеником в Петербурге

В Санкт-Петербурге после конфликта с учеником 5-го класса учительница попала в больницу с травмами. Об этом пишут «Известия».

Учительница попала в больницу после конфликта с учеником в Петербурге
© РИА Новости

Инцидент произошел 31 января на перемене в одной из школ города. В СМИ информация о нем попала 6 февраля.

Учительница отметила, что заметила в коридоре дерущихся мальчиков, подошла к ним и попыталась разнять. В ответ на ее просьбу прекратить потасовку школьник напал на нее, ударил по голове.

«Самая большая проблема для меня была в том, что это стрессовая ситуация. У меня повысилось давление до 190 [мм ртутного столба], и скорая помощь снизить его не смогла», рассказала женщина.

Администрация школы призналась, что потасовки между школьниками происходят постоянно, заметила педагог.

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В учебном заведении проводится внутреннее расследование, меры против ученика пока не приняты.

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