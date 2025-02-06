Учительница попала в больницу после конфликта с учеником в Петербурге
В Санкт-Петербурге после конфликта с учеником 5-го класса учительница попала в больницу с травмами. Об этом пишут «Известия».
Инцидент произошел 31 января на перемене в одной из школ города. В СМИ информация о нем попала 6 февраля.
Учительница отметила, что заметила в коридоре дерущихся мальчиков, подошла к ним и попыталась разнять. В ответ на ее просьбу прекратить потасовку школьник напал на нее, ударил по голове.
«Самая большая проблема для меня была в том, что это стрессовая ситуация. У меня повысилось давление до 190 [мм ртутного столба], и скорая помощь снизить его не смогла», — рассказала женщина.
Администрация школы призналась, что потасовки между школьниками происходят постоянно, заметила педагог.
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В учебном заведении проводится внутреннее расследование, меры против ученика пока не приняты.