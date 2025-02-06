Финский подросток нелегально пересек российскую границу
Финский подросток нелегально пересек российскую границу, после чего был задержан пограничниками. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Yle.
Отмечается, что подросток был один. В данный момент он все еще находится на территории России. Поскольку нарушитель еще не достиг совершеннолетия, власти Финляндии не раскрывают подробности его личности. Кроме того, мотивация задержанного также остается неизвестной.
«Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними. Они очень обеспокоены», — рассказал лейтенант Пограничной охраны Матти Рантанен.
В данный момент финская погранохрана выясняет обстоятельства ситуации. Кроме того, Финляндия призвала российскую сторону вернуть подростка обратно в страну.
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