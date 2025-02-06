Финский подросток нелегально пересек российскую границу, после чего был задержан пограничниками. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Yle.

© Соцсети

Отмечается, что подросток был один. В данный момент он все еще находится на территории России. Поскольку нарушитель еще не достиг совершеннолетия, власти Финляндии не раскрывают подробности его личности. Кроме того, мотивация задержанного также остается неизвестной.

« М ы с в я з а л и с ь с е г о р о д и т е л я м и и п о п ы т а л и с ь р а з о б р а т ь с я в с и т у а ц и и в м е с т е с н и м и . О н и о ч е н ь о б е с п о к о е н ы » , — р а с с к а з а л л е й т е н а н т П о г р а н и ч н о й о х р а н ы М а т т и Р а н т а н е н .

В данный момент финская погранохрана выясняет обстоятельства ситуации. Кроме того, Финляндия призвала российскую сторону вернуть подростка обратно в страну.

Ранее бродячая собака из России нашла новый дом в Финляндии.