В Краснодаре полиция задержала девушку, которая устроила топлес-шоу на Mercedes в центре города. Об этом сообщает RT.

" П о д а н н ы м М В Д , 2 8 - л е т н я я ж и т е л ь н и ц а о г о л и л а с ь 4 ф е в р а л я , в ы с у н у в ш и с ь и з л ю к а M e r c e d e s . О н а у ж е з а я в и л а , ч т о с о ж а л е е т о б э т о м и б о л ь ш е т а к н е б у д е т . С о с т а в л е н а д м и н и с т р а т и в н ы й п р о т о к о л о м е л к о м х у л и г а н с т в е " , - п е р е д а е т и з д а н и е .

На появившемся в сети видео брюнетка высунулась по пояс из верхнего люка желтого Mercedes. Автор ролика при этом отмечает, что на улице всего 3 градуса тепла.

До этого сообщалось, что водителю Mercedes грозит административный штраф за перевозку пассажиров вне кабины в размере 2 тыс. рублей. А вот девушке за совершенные ею действия может грозить административная ответственность в виде ареста сроком до 15 суток.