В Усть-Илимске произошел сильный пожар на территории сортировочного цеха
В Усть-Илимске произошел пожар на территории сортировочного цеха промплощадки лесопромышленного комплекса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Как рассказали в МЧС, огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. В данный момент на месте пожара работают 32 спасателя, а также 9 единиц спецтехники.
«В Иркутской области ликвидируют крупный пожар. Горит сортировочный цех на промплощадке лесопромышленного комплекса в городе Усть-Илимске. Площадь пожара 2000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Ранее спасатели в Дагестане выехали на пять пожаров за сутки.