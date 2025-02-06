В Усть-Илимске произошел сильный пожар на территории сортировочного цеха

В Усть-Илимске произошел пожар на территории сортировочного цеха промплощадки лесопромышленного комплекса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

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Как рассказали в МЧС, огонь охватил 2 тысячи квадратных метров. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. В данный момент на месте пожара работают 32 спасателя, а также 9 единиц спецтехники.

« В И р к у т с к о й о б л а с т и л и к в и д и р у ю т к р у п н ы й п о ж а р . Г о р и т с о р т и р о в о ч н ы й ц е х н а п р о м п л о щ а д к е л е с о п р о м ы ш л е н н о г о к о м п л е к с а в г о р о д е У с т ь - И л и м с к е . П л о щ а д ь п о ж а р а 2 0 0 0 к в а д р а т н ы х м е т р о в . П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , п о с т р а д а в ш и х н е т » , — с о о б щ и л и в в е д о м с т в е .

Ранее спасатели в Дагестане выехали на пять пожаров за сутки.