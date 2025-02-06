Балкон рухнул в российском городе из-за стиральной машины и аэрозольного баллончика

В Тобольске произошло обрушение балкона из-за стиральной машины и аэрозольного баллончика. Об этом сообщает мэр города Петр Вагин.

В Тобольске из-за аэрозольного баллончика рухнул балкон
© Telegram-канал ПЕТР ВАГИН | ГЛАВА ТОБОЛЬСКА

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города. На балконе у жильцов загорелась стиральная машина, и это привело к разрыву стоявшего рядом аэрозольного баллончика.

Из-за взрыва произошло обрушение балкона. На кадрах с места случившегося видно, что внешняя стена отсутствует. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, конструкции дома не повреждены. Дальнейшее проживание в квартире возможно, а эвакуация жильцов не потребовалась.

Сейчас на месте случившегося работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента уточняются.

«При возникновении любой нештатной ситуации звоните по единому номеру экстренных служб 112. Берегите себя», напомнил Вагин.
Происшествия
Петр Вагин
Тобольск