В Тобольске из-за аэрозольного баллончика рухнул балкон

В Тобольске произошло обрушение балкона из-за стиральной машины и аэрозольного баллончика. Об этом сообщает мэр города Петр Вагин.

© Telegram-канал ПЕТР ВАГИН | ГЛАВА ТОБОЛЬСКА

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города. На балконе у жильцов загорелась стиральная машина, и это привело к разрыву стоявшего рядом аэрозольного баллончика.

Из-за взрыва произошло обрушение балкона. На кадрах с места случившегося видно, что внешняя стена отсутствует. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, конструкции дома не повреждены. Дальнейшее проживание в квартире возможно, а эвакуация жильцов не потребовалась.

Сейчас на месте случившегося работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента уточняются.