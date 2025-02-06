На Кубани осудили мужчину, покусавшего полицейского в поезде

В Краснодарском крае осудили мужчину, который покусал полицейского в поезде
В Краснодарском крае вынесли приговор мужчине, который покусал полицейского в поезде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Согласно решению суда, мужчине назначили наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима. Как рассказали в пресс-службе, мужчина частично признал вину. Сам обвиняемый заявил, что укусил полицейского «инстинктивно», когда тот поднес руку к его рту. При этом ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за насилие в отношении представителя власти.
«Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы уголовного дела по апелляционной жалобе на приговор Горячеключевского городского суда, которым Александр Семашко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ», — сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, обвиняемый устроил пьяный дебош в пассажирском поезде. Когда к мужчине подошли полицейские, он оказал им сопротивление — в процессе он укусил одного полицейского за руку.
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