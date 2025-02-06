На Кубани осудили мужчину, покусавшего полицейского в поезде

В Краснодарском крае вынесли приговор мужчине, который покусал полицейского в поезде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно решению суда, мужчине назначили наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима. Как рассказали в пресс-службе, мужчина частично признал вину. Сам обвиняемый заявил, что укусил полицейского «инстинктивно», когда тот поднес руку к его рту. При этом ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за насилие в отношении представителя власти.

« С у д е б н а я к о л л е г и я п о у г о л о в н ы м д е л а м К р а с н о д а р с к о г о к р а е в о г о с у д а р а с с м о т р е л а м а т е р и а л ы у г о л о в н о г о д е л а п о а п е л л я ц и о н н о й ж а л о б е н а п р и г о в о р Г о р я ч е к л ю ч е в с к о г о г о р о д с к о г о с у д а , к о т о р ы м А л е к с а н д р С е м а ш к о п р и з н а н в и н о в н ы м в с о в е р ш е н и и п р е с т у п л е н и я , п р е д у с м о т р е н н о г о ч . 2 с т . 3 1 8 У К Р Ф » , — с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е .

По версии следствия, обвиняемый устроил пьяный дебош в пассажирском поезде. Когда к мужчине подошли полицейские, он оказал им сопротивление — в процессе он укусил одного полицейского за руку.

Ранее житель Санкт-Петербурга укусил полицейского, который пытался забрать у него таблетки во время обыска.