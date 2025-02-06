Следователи начали проверку после гибели барда при обысках в Петербурге

Управление СУ СК по Санкт-Петербургу начало проверку после гибели мужчины во время обыска. Погибшим оказался 58-летний бард из Екатеринбурга Вадим Стройкин, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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Следователи пришли к нему с обыском в рамках уголовного дела по статье об экстремизме. Во время оперативных мероприятий Стройкин вышел на кухню и совершил самоубийство, рассказал собеседник агентства.

Накануне стало известно о гибели бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Супруги, как сообщалось, были застрелены. В убийстве заподозрили внучку экс-мэра Екатерину.

Правоохранители задержали девушку. Позже она была отправлена в СИЗО на два месяца.

В Следственном комитете заявили, что внучка бывшего чиновника готовилась к преступлению и его сокрытию.