Тысячи жителей в Крыму остались без света

В нескольких населенных пунктах Крыма было нарушено электроснабжение — в данный момент более 18 тысяч жителей полуострова остались без света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

Отмечается, что в числе городов, которые частично остались без света, находятся Симферополь, Керчь и Феодосия. По словам Воронкина, причиной нарушения электроснабжения стала плохая погода — ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за порывов ветра и сильного похолодания. При этом он также добавил, что на месте уже начались восстановительные работы.

« В с в я з и с у х у д ш е н и е м п о г о д н ы х у с л о в и й и п о р ы в а м и в е т р а д о 2 0 м е т р о в в с е к у н д у п р о и з о ш л и т е х н о л о г и ч е с к и е н а р у ш е н и я в с е т я х Г У П Р К " К р ы м э н е р г о " . П о с о с т о я н и ю н а 1 6 . 0 0 о б е с т о ч е н ы а б о н е н т ы в С и м ф е р о п о л е , К е р ч и , Ф е о д о с и и , а т а к ж е н а с е л е н н ы х п у н к т а х в С а к с к о м , Л е н и н с к о м и С и м ф е р о п о л ь с к о м р а й о н а х . О т к л ю ч е н о 1 3 9 Т П ( 8 2 4 5 т о ч е к п о с т а в о к , 1 8 3 1 6 ч е л о в е к ) » , — з а я в и л о н .

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