Тысячи жителей в Крыму остались без света
В нескольких населенных пунктах Крыма было нарушено электроснабжение — в данный момент более 18 тысяч жителей полуострова остались без света. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
Отмечается, что в числе городов, которые частично остались без света, находятся Симферополь, Керчь и Феодосия. По словам Воронкина, причиной нарушения электроснабжения стала плохая погода — ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за порывов ветра и сильного похолодания. При этом он также добавил, что на месте уже начались восстановительные работы.
«В связи с ухудшением погодных условий и порывами ветра до 20 метров в секунду произошли технологические нарушения в сетях ГУП РК "Крымэнерго". По состоянию на 16.00 обесточены абоненты в Симферополе, Керчи, Феодосии, а также населенных пунктах в Сакском, Ленинском и Симферопольском районах. Отключено 139 ТП (8245 точек поставок, 18316 человек)», — заявил он.
Ранее 34 деревни остались без электричества в Ленинградской области из-за непогоды.