Омбудсмен раскрыла детали инцидента с младенцем на дороге

Маму девочки, которую нашли на обочине в Подмосковье, пришлось приводить в чувство, так как у нее поднялось давление, заявила в эфире НСН детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Оказалось, что бабушка тайно вынесла девочку из дома ночью и оставила около проезжей части.

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Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по факту обнаружения годовалого ребенка, который ползал на обочине Старо-Рязанского шоссе. Видео шокирующего инцидента доступно в Telegram-канале «Радиоточка НСН». Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Мишонова рассказала, что бабушку, вероятно, могут госпитализировать из-за психического обострения.

« Э т о н е в о з м о ж н о о б ъ я с н и т ь . Т а м б а б у ш к а с з а б о л е в а н и е м . О н а н о ч ь ю в з я л а р е б е н к а и у ш л а . Н и к т о т а к о г о н е о ж и д а л . П о н я т н о , ч т о с е й ч а с б у д е т с о в е р ш е н н о д р у г о й к о н т р о л ь з а б а б у ш к о й . Е е , н а в е р н о е , г о с п и т а л и з и р у ю т в с в я з и с о б о с т р е н и е м . Н о н и к т о н е м о ж е т н и к а к и е у с л о в и я с т а в и т ь , м о л , у б е р и т е б а б у ш к у , т о г д а п о л у ч и т е р е б е н к а . Р о д и т е л и с а м и д о л ж н ы п р и н и м а т ь р е ш е н и е , к а к б ы т ь д а л ь ш е . М а м у д е в о ч к и с а м у о т к а ч и в а л и п о с л е и н ц и д е н т а , у н е е д а в л е н и е п о д н я л о с ь » , - с к а з а л а с о б е с е д н и ц а Н С Н .

Напомним, автомобилист ехал рядом с деревней Становое по Старо-Рязанскому шоссе в Раменском округе и заметил на проезжей части 11-месячного ребенка без одежды и родителей. Мужчина остановился и занес девочку в машину, вызвал полицию и скорую. Прокуратура Подмосковья сейчас проверяет семью девочки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».