СК РФ: внучка экс-мэра Самары готовилась к преступлению
Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова готовилась к совершению преступления в отношении родственников. Она купила канистры с химикатами, пластиковые емкости и другие предметы для сокрытия преступления, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
В среду, 5 февраля, в Самаре возбудили дело об убийстве бывшего мэра города и его жены. В качестве подозреваемой задержали их внучку Екатерину Бельскую, которая после пропажи дедушки начала распродавать его имущество.
«По версии следствия, подозреваемая готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователями установлены места, где фигурантка приобретала их, а также иные предметы, используемые в целях сокрытия следов преступления», — уточнили в СК.
В ведомстве отметили, что в ходе обыска в квартире подозреваемой были обнаружены и изъяты принадлежавшие жертвам телефоны и паспорта.
Вымогатели, члены ОПГ и убийцы: чем известна семья экс-мэра Самары
Кроме того, следователям удалось установить места сбыта ювелирных изделий родственников подозреваемой, обнаружить проданный автомобиль, который ранее принадлежал супруге Тархова.
Ранее сообщалось, что дочь бывшего мэра Людмила попала в тюрьму за вымогательство, а его правнук отправлен в детдом.