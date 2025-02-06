Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова готовилась к совершению преступления в отношении родственников. Она купила канистры с химикатами, пластиковые емкости и другие предметы для сокрытия преступления, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В среду, 5 февраля, в Самаре возбудили дело об убийстве бывшего мэра города и его жены. В качестве подозреваемой задержали их внучку Екатерину Бельскую, которая после пропажи дедушки начала распродавать его имущество.

« П о в е р с и и с л е д с т в и я , п о д о з р е в а е м а я г о т о в и л а с ь к с о в е р ш е н и ю п р е с т у п л е н и я , д л я ч е г о п р и о б р е л а к а н и с т р ы с х и м и ч е с к и м с р е д с т в о м и п л а с т и к о в ы е е м к о с т и . С л е д о в а т е л я м и у с т а н о в л е н ы м е с т а , г д е ф и г у р а н т к а п р и о б р е т а л а и х , а т а к ж е и н ы е п р е д м е т ы , и с п о л ь з у е м ы е в ц е л я х с о к р ы т и я с л е д о в п р е с т у п л е н и я » , — у т о ч н и л и в С К .

В ведомстве отметили, что в ходе обыска в квартире подозреваемой были обнаружены и изъяты принадлежавшие жертвам телефоны и паспорта.

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Кроме того, следователям удалось установить места сбыта ювелирных изделий родственников подозреваемой, обнаружить проданный автомобиль, который ранее принадлежал супруге Тархова.

Ранее сообщалось, что дочь бывшего мэра Людмила попала в тюрьму за вымогательство, а его правнук отправлен в детдом.