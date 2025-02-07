Курьер телефонных мошенников задержан в Москве

Сотрудники полиции задержали молодого человека, которого подозревают в двух случаях мошенничества, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Москве.

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Правоохранители выяснили, что злоумышленники позвонили 76-жительнице столицы и убедили ее в том, что от ее имени якобы осуществляется финансирование противоправной деятельности. Преступники также заверили потерпевшую, что она сможет избежать ответственности только в том случае, если задекларирует хранящиеся дома сбережения. Согласно их инструкциям, пенсионерка передала свои накопления незнакомцу.

Спустя некоторое время ей были направлены подложные документы о декларировании и сверток с купюрами, которые, как стало ясно в дальнейшем, оказались поддельными. Таким образом женщина лишилась почти 900 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать курьера, который забирал средства у пострадавшей. Подозреваемым оказался 21-летний москвич, который рассказал, что обменял похищенные средства на криптовалюту и перевел кураторам.

В рамках разбирательства следователи также установили, что молодой человек может иметь отношение к еще одному случаю мошенничества. Предположительно он забрал еще 2,7 миллиона рублей у 54-летней женщины.

В связи с этим следователи возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество". Решением суда фигурант был отправлен под домашний арест. На данный момент полицейские работают над установлением личности его соучастников.

Ранее в Москве задержали женщину, которую подозревают в краже 327 тысяч рублей у 86-летней жительницы столицы под видом снятия порчи. По данным МВД, к пенсионерке на улице подошла неизвестная и попросила у нее продукты питания. Под этим предлогом женщина попала в квартиру к пострадавшей, где сообщила ей о смертельной опасности и предложила снять проклятие.