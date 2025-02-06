В МЧС прокомментировали падение самолета в Подмосковье

МЧС подтвердило падение легкомоторного самолета в нескольких километрах от подмосковного аэропорта Мячково. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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« В б л и з и а э р о д р о м а М я ч к о в о в о в р е м я т р е н и р о в о ч н о г о п о л е т а с о в е р ш и л ж е с т к у ю п о с а д к у л е г к о м о т о р н ы й с а м о л е т » , — о т м е т и л и , в М Ч С , д о б а в и в , ч т о н а б о р т у н а х о д и л и с ь д в а ч е л о в е к а , с п а с т и и х н е у д а л о с ь .

На месте крушения работают 26 человек и 8 единиц техники. На место происшествия также выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

По данным Telegram-канала 112, борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту были курсант и пилот-инструктор. В 13:10 мск экипаж перестал выходить на связь. Случившееся подтвердил пилот другого легкомоторника, которого попросили пролететь в районе места крушения. Он сообщил, что увидел горящий борт.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.