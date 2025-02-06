В СК сообщили, что внучка экс-мэра Самары готовилась к преступлению

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова готовилась к совершению преступления в отношении родственников, она приобрела канистры с химикатами, пластиковые емкости и другие предметы для сокрытия преступления. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

" П о в е р с и и с л е д с т в и я , п о д о з р е в а е м а я г о т о в и л а с ь к с о в е р ш е н и ю п р е с т у п л е н и я , д л я ч е г о п р и о б р е л а к а н и с т р ы с х и м и ч е с к и м с р е д с т в о м и п л а с т и к о в ы е е м к о с т и . С л е д о в а т е л я м и у с т а н о в л е н ы м е с т а , г д е ф и г у р а н т к а п р и о б р е т а л а и х , а т а к ж е и н ы е п р е д м е т ы , и с п о л ь з у е м ы е в ц е л я х с о к р ы т и я с л е д о в п р е с т у п л е н и я " , - о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и .

В квартире подозреваемой в убийстве Тархова и его жены обнаружены их телефоны и паспорта.