В СК сообщили, что внучка экс-мэра Самары готовилась к преступлению

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова готовилась к совершению преступления в отношении родственников, она приобрела канистры с химикатами, пластиковые емкости и другие предметы для сокрытия преступления. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"По версии следствия, подозреваемая готовилась к совершению преступления, для чего приобрела канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Следователями установлены места, где фигурантка приобретала их, а также иные предметы, используемые в целях сокрытия следов преступления", - отмечается в сообщении.
В квартире подозреваемой в убийстве Тархова и его жены обнаружены их телефоны и паспорта.
"В ходе обыска в квартире подозреваемой обнаружены и изъяты принадлежавшие жертвам телефоны и паспорта, установлены места сбыта ювелирных изделий родственников. Также в Самаре обнаружен проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой", - говорится в сообщении.