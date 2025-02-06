Названы имена пилотов рухнувшего в Подмосковье самолета

На борту рухнувшего в Подмосковье самолета Tecnam P-2002JF Sierra находились два инструктора — Виталий Кияшко и Артем Иванцов, сообщает Telegram-канал Baza. Как пишут авторы, Кияшко имел звание майора запаса и был летчиком первого класса.

По данным канала, воздушное судно вылетело с аэродрома Мячково и упало в поле во время планового тренировочного полета. Пилоты перестали выходить на связь примерно в 13:00, позже обломки самолета заметили с воздуха. При падении Tecnam полностью сгорел, добавили авторы.