СК начал проверку после падения самолета в Московской области

Следственный комитет РФ начал проверку с целью выяснения деталей падения легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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« П о ф а к т у п а д е н и я л е г к о м о т о р н о г о с а м о л е т а о р г а н и з о в а н о п р о в е д е н и е п р о ц е с с у а л ь н о й п р о в е р к и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В настоящее время следователи выясняют данные по пострадавшим.

По данным 112, борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту, по предварительной информации, были курсант и пилот-инструктор. В 13:10 мск экипаж перестал выходить на связь.

Трагедию подтвердил пилот другого легкомоторника, которого попросили пролететь в районе места крушения. Тот сообщил, что увидел горящий борт.

На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.