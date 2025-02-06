СК начал проверку после падения самолета в Московской области
Следственный комитет РФ начал проверку с целью выяснения деталей падения легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«По факту падения легкомоторного самолета организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.
В настоящее время следователи выясняют данные по пострадавшим.
По данным 112, борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту, по предварительной информации, были курсант и пилот-инструктор. В 13:10 мск экипаж перестал выходить на связь.
Трагедию подтвердил пилот другого легкомоторника, которого попросили пролететь в районе места крушения. Тот сообщил, что увидел горящий борт.
На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.