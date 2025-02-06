Названа причина крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Причиной крушения легкомоторного самолета возле подмосковного аэродрома Маячково, в результате которого погибли два человека, мог стать технический отказ. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщил источник в оперативных службах.
— В качестве приоритетной рассматривается версия технического отказа. Так, в ходе расследования будут рассмотрены все возможные версии, — передает слова собеседника ТАСС.
Самолет перестал выходить на связь примерно в 13:10. Диспетчер попросил пилота другого самолета пролететь возле места крушения летательного аппарата, там он увидел загоревшийся упавший самолет. В результате происшествия погибли два человека.
Следователи организовали проведение проверки для установления всех обстоятельств и причин крушения. По неподтвержденным данным, в результате крушения погибли командир воздушного судна Иванцов и инструктор Кияшко — они выполняли учебно-тренировочный полет.