Названа причина крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Причиной крушения легкомоторного самолета возле подмосковного аэродрома Маячково, в результате которого погибли два человека, мог стать технический отказ. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщил источник в оперативных службах.

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— В к а ч е с т в е п р и о р и т е т н о й р а с с м а т р и в а е т с я в е р с и я т е х н и ч е с к о г о о т к а з а . Т а к , в х о д е р а с с л е д о в а н и я б у д у т р а с с м о т р е н ы в с е в о з м о ж н ы е в е р с и и , — п е р е д а е т с л о в а с о б е с е д н и к а ТАСС.

Самолет перестал выходить на связь примерно в 13:10. Диспетчер попросил пилота другого самолета пролететь возле места крушения летательного аппарата, там он увидел загоревшийся упавший самолет. В результате происшествия погибли два человека.

Следователи организовали проведение проверки для установления всех обстоятельств и причин крушения. По неподтвержденным данным, в результате крушения погибли командир воздушного судна Иванцов и инструктор Кияшко — они выполняли учебно-тренировочный полет.