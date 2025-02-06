Два человека якобы погибли в результате крушения легкомоторного самолета возле подмосковного аэродрома Маячково. По неподтвержденным данным, лайнер выполнял учебно-тренировочный полет, на борту находились курсант и пилот-инструктор. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Д в а ч е л о в е к а п о г и б л и п р и к р у ш е н и и с а м о л е т а в Р а м е н с к о м р а й о н е . Б о р т « Р - 2 0 0 2 S i e r r a » в ы п о л н я л у ч е б н о - т р е н и р о в о ч н ы й п о л е т . Н а б о р т у , п о п р е д в а р и т е л ь н о й и н ф о р м а ц и и , н а х о д и л и с ь к у р с а н т и п и л о т - и н с т р у к т о р . В 1 3 : 1 0 с а м о л е т п е р е с т а л в ы х о д и т ь н а с в я з ь , — п е р е д а е т с л о в а с о б е с е д н и к а T e l e g r a m - к а н а л «112».

По данным в соцсети, катастрофу подтвердил пилот другого легкомоторного самолета. Диспетчер его якобы попросил пролететь возле места происшествия, там он увидел загоревшийся упавший самолет.

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

О крушении стало известно днем 6 февраля. Изначально сообщалось, что в результате падения самолета никто не пострадал и не погиб.