«112»: Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье
Два человека якобы погибли в результате крушения легкомоторного самолета возле подмосковного аэродрома Маячково. По неподтвержденным данным, лайнер выполнял учебно-тренировочный полет, на борту находились курсант и пилот-инструктор. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
— Два человека погибли при крушении самолета в Раменском районе. Борт «Р-2002 Sierra» выполнял учебно-тренировочный полет. На борту, по предварительной информации, находились курсант и пилот-инструктор. В 13:10 самолет перестал выходить на связь, — передает слова собеседника Telegram-канал «112».
По данным в соцсети, катастрофу подтвердил пилот другого легкомоторного самолета. Диспетчер его якобы попросил пролететь возле места происшествия, там он увидел загоревшийся упавший самолет.
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
О крушении стало известно днем 6 февраля. Изначально сообщалось, что в результате падения самолета никто не пострадал и не погиб.