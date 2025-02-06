Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

В Подмосковье в районе аэродрома Мячково разбился легкомоторный самолет, данных о пострадавших нет. Об этом сообщает Telegram-канал «112 со ссылкой на источники.

Других подробностей пока нет.

6 февраля в Швейцарии разбился частный самолет, в результате крушения несколько человек получили травмы. По информации швейцарских журналистов, потерпел крушение одномоторный пятиместный самолет Socata TBM-700C французского производства. Воздушное судно следовало из города Локарно в город Гренхен.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Другие подробности, включая причины авиакатастрофы, еще не поступали.

В США самолет упал на жилые дома

Накануне два пассажирских самолета столкнулись при рулении в аэропорту в американском городе Сиэтл. Как писало издание Newsweek, лайнер японских авиалиний задел воздушное судно компании Delta.

В результате руководство аэропорта приняло решение отложить вылет некоторых самолетов, хотя инцидент произошел вне зоны воздушного контроля. Комментируя ситуацию, в Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили о начале расследования.