В Швейцарии разбился частный самолет

Небольшой частный самолет потерпел крушение в кантоне Берн, расположенном на западе центральной части Швейцарии. Об этом пишет портал 20 Minuten.

По информации журналистов, в стране разбился одномоторный пятиместный самолет Socata TBM-700C французского производства. Воздушное судно следовало из города Локарно в город Гренхен.

« И з в е с т н о о н е с к о л ь к и х п о с т р а д а в ш и х » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Другие подробности, включая причины авиакатастрофы, пока не поступали.

5 февраля два пассажирских самолета столкнулись при рулении в аэропорту в американском городе Сиэтл. Как писало издание Newsweek, лайнер японских авиалиний задел воздушное судно компании Delta.

В результате руководство аэропорта приняло решение отложить вылет некоторых самолетов, хотя инцидент произошел вне зоны воздушного контроля. Комментируя ситуацию, в Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили о начале расследования.