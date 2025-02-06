В Москве арестовали обвиняемых в похищении мужчины на западе города

Дорогомиловский суд Москвы арестовал двух обвиняемых в похищении мужчины на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

" П о с т а н о в л е н и я м и Д о р о г о м и л о в с к о г о р а й о н н о г о с у д а г о р о д а М о с к в ы у д о в л е т в о р е н о х о д а т а й с т в о о р г а н о в п р е д в а р и т е л ь н о г о р а с с л е д о в а н и я о б и з б р а н и и м е р ы п р е с е ч е н и я в в и д е з а к л ю ч е н и я п о д с т р а ж у в о т н о ш е н и и Л а б а з а н о в а К и л а б а А с л а н о в и ч а и Ш а х т а м и р о в а М а н с у р а Х а н - П а ш а е в и ч а " , - с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е .

В отношении двух обвиняемых расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). По версии следствия, 4 февраля фигуранты, находясь вблизи жилого дома на улице Кастанаевской, в ходе конфликта с группой мужчин произвели выстрелы из травматического оружия в их сторону. После этого одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Далее обвиняемые перевезли потерпевшего на участок местности вблизи Большой Переяславской улицы, где, применяя к нему насилие, потребовали извинений.

Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции фигуранты были задержаны.