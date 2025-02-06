В Москве арестовали обвиняемых в похищении мужчины на западе города

Дорогомиловский суд Москвы арестовал двух обвиняемых в похищении мужчины на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Постановлениями Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лабазанова Килаба Аслановича и Шахтамирова Мансура Хан-Пашаевича", - сообщили в пресс-службе.
В отношении двух обвиняемых расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). По версии следствия, 4 февраля фигуранты, находясь вблизи жилого дома на улице Кастанаевской, в ходе конфликта с группой мужчин произвели выстрелы из травматического оружия в их сторону. После этого одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Далее обвиняемые перевезли потерпевшего на участок местности вблизи Большой Переяславской улицы, где, применяя к нему насилие, потребовали извинений.
Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции фигуранты были задержаны.