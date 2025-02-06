Заблудившуюся в горах Кабардино-Балкарии альпинистку из Москвы нашли спасатели

Альпинистка из Москвы, которая заблудилась на курорте в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), найдена и спущена с горы Чегет. Девушка смогла преодолеть обратный путь самостоятельно, но ей пришлось прибегнуть к помощи спасателей, сообщили в региональном управлении МЧС России.

" В ч е р а в е ч е р о м п о с т у п и л о с о о б щ е н и е о т о м , ч т о н а с к л о н е г о р ы Ч е г е т з а б л у д и л а с ь 2 1 - л е т н я я т у р и с т к а . Д е в у ш к а п о д н я л а с ь н а г о р у н а к а н а т к е , а о б р а т н о р е ш и л а с п у с т и т ь с я п е ш к о м . Н а п о и с к и н е з а м е д л и т е л ь н о в ы е х а л и с п а с а т е л и Э л ь б р у с с к о г о в ы с о к о г о р н о п о и с к о в о - с п а с а т е л ь н о г о о т р я д а ( Э В П С О ) . С п е ц и а л и с т ы МЧС установили связь с альпинисткой и спустили ее вниз в связке, в условиях крутизны и лавиноопасности", - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Альпинистка была обнаружена на высоте 2 800 м, на южном склоне горы Чегет в Приэльбрусье. Спасательная операция заняла около трех с половиной часов, девушку доставили на базу ЭВПСО, от дальнейшей помощи она отказалась, добавили в МЧС.

Отмечается, что оперативно найти туристку помогла геолокация.