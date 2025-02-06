Заблудившуюся в горах Кабардино-Балкарии альпинистку из Москвы нашли спасатели
Альпинистка из Москвы, которая заблудилась на курорте в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), найдена и спущена с горы Чегет. Девушка смогла преодолеть обратный путь самостоятельно, но ей пришлось прибегнуть к помощи спасателей, сообщили в региональном управлении МЧС России.
"Вчера вечером поступило сообщение о том, что на склоне горы Чегет заблудилась 21-летняя туристка. Девушка поднялась на гору на канатке, а обратно решила спуститься пешком. На поиски незамедлительно выехали спасатели Эльбрусского высокогорно поисково-спасательного отряда (ЭВПСО). Специалисты МЧС установили связь с альпинисткой и спустили ее вниз в связке, в условиях крутизны и лавиноопасности", - сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Альпинистка была обнаружена на высоте 2 800 м, на южном склоне горы Чегет в Приэльбрусье. Спасательная операция заняла около трех с половиной часов, девушку доставили на базу ЭВПСО, от дальнейшей помощи она отказалась, добавили в МЧС.
Отмечается, что оперативно найти туристку помогла геолокация.