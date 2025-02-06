Таможенники изъяли 37 живых жуков, замаскированных под японские закуски

В аэропорту Лос-Анджелеса изъяли 37 живых жуков, замаскированных под японские закуски, пишет CBS News.

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Сотрудники Таможенной и пограничной службы США в международном аэропорту Лос-Анджелеса обнаружили десятки живых жуков, спрятанных в упаковках японских закусок, шоколада и картофельных чипсов. Контрабанда была перехвачена во время досмотра груза, прибывшего из Японии воздушным транспортом. Общая стоимость изъятых предметов оценивается в $1480.

« Н а п е р в ы й в з г л я д э т и ж у к и м о г у т п о к а з а т ь с я б е з о б и д н ы м и , н о н а с а м о м д е л е о н и п р е д с т а в л я ю т с е р ь е з н у ю у г р о з у д л я с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х р е с у р с о в с т р а н ы » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и .

Специалисты пояснили, что такие насекомые могут стать вредителями, уничтожая растения, листья и корни, а также откладывая яйца на коре деревьев, что наносит ущерб лесам.

Экзотические насекомые часто пользуются спросом у коллекционеров и энтузиастов, а их незаконная торговля через интернет и подпольные каналы может приносить значительную прибыль. Однако для импорта живых насекомых в США требуется специальное разрешение от Службы инспекции животных и растений министерства сельского хозяйства США.

Обнаруженные жуки были переданы представителям министерства для дальнейшего изучения. Скорее всего, насекомые будут переданы в местные зоопарки, имеющие соответствующие разрешения, или добавлены в научные коллекции.