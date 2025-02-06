В среду, 5 февраля, в Самаре возбудили дело об убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены. В качестве подозреваемой задержали их внучку Екатерину Бельскую, которая после пропажи дедушки начала распродавать его имущество. Экс-мэр и раньше оказывался в центре криминальных скандалов: его дочь Людмила сидит в тюрьме, а правнук в детдоме. Что еще известно о Тарховых — в материале «Вечерней Москвы».

Кто и как мог убить Тарховых

Вечером в среду, 5 февраля, в Самарской области возбудили уголовное дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В прокуратуре Самарской области сообщили, что местонахождение Тарховых по-прежнему неизвестно.

По неофициальным источникам, тела Тарховых все же нашли. RTVI пишет, что супругов забили до смерти, а затем «законсервировали» в бочках. А по информации Telegram-канала «112», Виктора и Наталью Тарховых расчленили, а затем по частям вывозили из их квартиры. К настоящему моменту дома якобы остались некоторые фрагменты их тел.

При этом большинство знакомых вовсе не заметили пропажу Тарховых, так как супруги выходили в Сеть и отвечали на сообщения. Тревогу поднял бывший заместитель Виктора Тархова Александр Кузнецов. Он пытался поздравить товарища с Новым годом и днем рождения, но тот не отвечал на звонки — лишь писал СМС, в которых просил задавать все вопросы своей внучке Екатерине Бельской.

Поговорив с Бельской, Кузнецов заподозрил неладное и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, не найдя Тарховых, стали опрашивать их соседей. Тогда же выяснилось, что супругов не видели около месяца. Столько же они не появлялись перед камерами в подъезде.

Вечером 5 февраля по подозрению в убийстве Тарховых арестовали внучку бывшего градоначальника Бельскую. К настоящему моменту она отказывается давать показания.

Что известно о внучке, подозреваемой в убийстве Тарховых

Екатерине Бельской, которую подозревают в убийстве дедушки и бабушки, в марте 2025 года исполнится 30 лет. Она была замужем за израильтянином, родила от него сына и некоторое время жила вместе с ним за границей. Затем она вернулась в Россию, но супруг отказывался отдавать ей ребенка.

Тогда, по некоторым данным, бывший мэр «подключил свои связи» и помог Бельской вернуть малыша. С тех пор девушка вместе с сыном жила у Тарховых. После ареста матери школьника поместили в детский дом.

Также, по словам знакомых, еще со школьных лет девушка часто выпивала, курила и «гуляла».

— Пересекалась с ней в года, когда она еще училась в гимназии, было ей тогда лет 16. Уже тогда пила, гуляла, курила и смотрела на всех как на говно. Единственной ценностью для нее были деньги, дорогие шмотки и украшения, — вспоминает самарский блогер Наталья Ширяева.

Кроме того, у Бельской были серьезные финансовые проблемы и долги. Telegram-канал Shot со ссылкой на инсайдеров пишет, что родственники пытались признать девушку частично недееспособной из-за ее неумения грамотно распоряжаться деньгами.

А по информации РЕН ТВ, подозреваемая употребляла наркотики, на которые у нее постоянно не хватало денег.

После пропажи Тарховых Бельская принялась распродавать их имущество: коллекцию икон и драгоценности. Затем она якобы по поддельной доверенности успела продать автомобиль дедушки Toyota RAV4, который стоил около 2,5 миллиона рублей. Также Бельская по липовым документам выставила на продажу активы супругов Тарховых.

Незадолго до задержания Бельская заявилась в офис дедушкиной компании «Новитрек», которая занимается переработкой нефтепродуктов. Предоставив руководству доверенности и документы с подписями Тархова, девушка попросила передать ей управление фирмой. По ее словам, дедушка лично доверил ей «Новитрек», так как сам якобы находится в больнице. Документы вызвали много вопросов и вскоре дошли до правоохранительных органов.

Кроме того, камеры видеонаблюдения в подъезде Тарховых засняли, как Бельская заносила в квартиру бабушки и дедушки черные пакеты.

К настоящему моменту следователи рассматривают несколько версий о мотивах Бельской. По одной из них, внучка могла убить Тарховых из-за денег, по другой — в качестве кровной мести. Telegram-канал Mash писал, что из-за долга в семь миллионов рублей Бельскую вместе с матерью лишили квартиры.

Чем известен бывший мэр Самары

Виктор Тархов, в убийстве которого подозревают его внучку, родился 3 января 1948 года в Самаре (на тот момент город носил название Куйбышев).

Тархов отучился на химика в Куйбышевском политехническом институте, работал на заводе «Синтезспирт», пройдя путь от оператора до директора предприятия. Также он возглавлял Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, был вице-президентом нефтяной компании ЮКОС и группы «Альянс».

В июле 2000 года Тархов участвовал в выборах губернатора Самарской области, заняв в них второе место. В марте 2002 года его избрали депутатом Самарской губернской думы. В октябре 2006 года Тархов победил на выборах мэра Самары. Тогда он отличился от других кандидатов своим эпатажем: спустя восемь минут после начала теледебатов Тархов покинул зал со словами, что только это время он оплатил из своего избирательного фонда.

— Обескураженный таким исходом, ведущий (Владимир — прим. «ВМ») Соловьев в ответ позволил себе несколько нелестных выражений в адрес политика, после чего Виктор Тархов потребовал в суде взыскать с него 10 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба, суд в итоге постановил выплатить 70 тысяч рублей, — писал «Коммерсантъ».

Тархов занимал пост мэра Самары до 2010 года, пока не проиграл на очередных выборах, набрав всего 18,26 процента голосов. Тогда его место занял Дмитрий Азаров.

После этого Тархов ушел из политики и стал заниматься бизнесом. По данным из открытых источников, за ним числятся компании «Новитрек», «ВолгаРезиноТехника», «Волгасинтез». Кроме того, бывший градоначальник долгое время жил с женой в Норвегии, затем перебрался в Финляндию и недавно вернулся в Россию.

О жене Виктора Тархова Наталье почти ничего не известно. У пары была всего одна дочь — Людмила.

Имущество Виктора Тархова

Помимо автомобиля Toyota, у семьи бывшего самарского мэра было и другое дорогостоящее имущество. По данным Shot, Владимир Тархов владеет двумя участками в деревне Белеутово Московской области. На одном из них был построен еще один дом размером почти 890 «квадратов».

На втором участке располагался коттедж площадью 372,9 квадратного метра. Примечательно, что недавно его выставили на продажу за 27,3 миллиона рублей, но незадолго до задержания Екатерины Бельской объявление сняли с публикации.

В Самаре у Виктора Тархова была квартира в жилом комплексе бизнес-класса «Твинс» на улице Антонова-Овсеенко. Площадь жилья составляла 172,6 квадратного метра, а стоимость — порядка 25,6 миллиона рублей.

Дочь экс-мэра Самары отбывает срок за вымогательство

Дочь Тарховых Людмила раньше работала директором фирмы по производству частных самолетов «Самара ВВВ-Авиа» и правовой компании «Авизо». А в декабре 2022 года ее приговорили к семи годам лишения свободы за вымогательство.

Следователи установили, что в 2020 году Людмиле Тарховой попали переписки и документы зампредседателя Самарской губернской думы Александра Милеева, которые могли испортить его деловую репутацию. Фигурантка несколько раз назначала депутату встречи, во время которых требовала от него 200 миллионов рублей. В противном случае она грозила слить компромат в Сеть.

Тогда Милеев обратился в полицию, и Людмилу Тархову задержали. При этом сама преступница на суде уверяла, что таким образом хотела заставить Милеева вернуть ее семье многомиллионный долг. На этом настаивала и ее мать Наталья Тархова. Милеев же отрицал, что у него есть какие-либо долги перед семьей бывшего мэра. В итоге суд встал на его сторону.

Интересно, что до 2006 года Людмила Тархова состояла в браке с членом новокуйбышевской ОПГ Сергеем Логиновым, известным в преступных кругах как Лорд. Криминальный авторитет женился на дочке мэра вскоре после освобождения из колонии, где отбывал срок за скупку краденых вещей и использование поддельных документов.

Банда, в которой состоял Логинов, занималась кражей и перепродажей нефти. Преступники попались полицейским в 2008 году после похищения нефти из магистрального нефтепровода. В 2009 году это преступление начали расследовать в ФСБ — тогда Логинов решил избавиться от начальника службы.

Преступник попытался подложить под коврик главы самарского управления ФСБ капсулу с ядовитыми парами, но план провалился. Логинова задержали с двумя гранатами и револьвером, доставили в следственное управление и обвинили в покушении. В итоге его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.