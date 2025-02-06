Россиянке стал угрожать курьер после жалобы на проблему с доставкой

Россиянка рассказала о преследовании и угрозах от неизвестного. По ее словам, проблемы начались после того, как она пожаловалась на недоставленный заказ из магазина косметики, сообщает РЕН ТВ.

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Девушка ждала заказ из «Золотого яблока», но не получила его в назначенное время из-за торопившейся женщины-курьера. Та, как утверждает клиентка, прождала всего две минуты и ушла, пока хозяйка квартиры спускалась за покупкой. Доставщица заявила, что уже уехала, а заказ теперь расформируют.

Тогда девушка обратилась в службу поддержки, где ей пообещали прислать другого курьера. На этот раз пакет с косметикой привез мужчина, который, по мнению заказчицы, был не сотрудником курьерской службы, а знакомым женщины-курьера.

Когда клиентка вновь написала в поддержку и спросила, почему ее данные передали неизвестному, доставщик связался с ней самостоятельно и стал угрожать. Он оскорблял ее, а также прислал видео интимного характера. В ответ на жалобу девушке предложили промокод на 1000 руб. к следующему заказу.