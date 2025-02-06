Суд вынес приговор сыну основателя «Белуги»

Сын сооснователя марки водки «Белуга» Артем Аблитаров получил три года лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Baza, приговор Аблитарову-младшему 5 февраля вынес Химкинский суд. Мужчина получил три года лишения свободы в колонии общего режима. Как утверждает Baza, через месяц суд должен будет огласить приговор по второму делу о мошенничестве.

Ранее СМИ писали, что Артема Аблитарова обвинила в мошенничестве его бывшая девушка. Сообщалось, что они познакомились в марте 2024 года в фитнес-клубе. Позже девушка уехала за границу и оставила ему ключи от своего Mercedes - Аблитаров якобы обещал отремонтировать машину. После возвращения девушки оказалось, что авто было продано с помощью договора с подделанной подписью.

Девушка заявила, что молодой человек также уговорил её оформить на себя кредит более чем в три миллиона рублей и отдать деньги ему. Затем она узнала похожую историю бывшей девушки Аблитарова и подала заявление в полицию. Мужчину задержали и отправили под домашний арест.