Хинштейн: ВСУ повредили газопровод в Курской области

Украинские военные своим ударом повредили газопровод высокого давления в Рыльском районе Курской области, началось возгорание, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Газопровод уже перекрыли, в два населенных пункта временно прекращена подача газа, добавил врио губернатора в своем Telegram-канале.

На месте уже работают пожарные службы, горение ликвидировано, опасности возникновения огня нет.

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Поврежден электропровод высокого напряжения, в один из поселков не подается электроэнергия. На местах работают аварийные бригады.

Несколькими днями ранее украинский дрон в Курской области атаковал электроподстанцию в городе Рыльске, было нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов.