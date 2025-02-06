Украинские мошенники обманули дочь экс-депутата Госдумы на 50 миллионов

Telegram-канал Mash сообщает, что украинские телефонные мошенники обманом и угрозами заставили дочь экс-депутата Госдумы Ольги Красильниковой передать им 50 миллионов рублей. По данным Mash, злоумышленники запугали 21-летнюю студентку уголовным делом за «финансирование ВСУ».

По данным Telegram-канала, в конце января девушке поступил звонок с неизвестного номера, ее предупредили о мошенниках, которые якобы хотят украсть деньги со всех ее счетов. Спустя сутки поступил звонок от еще одного человека, выдававшего себя за сотрудника ФСБ. «Спецагент» заявил, что студентке грозит лишение свободы, так как с ее счетов якобы перевели деньги на поддержку ВСУ.

Как утверждает Mash, девушка испугалась и вынесла всё из домашнего сейфа родителей - наличные и ювелирные украшения на 50 миллионов рублей. По данным Telegram-канала, девушку, которой студентка отдала деньги и украшения, уже задержали.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее рассказала, что телефонные мошенники позвонили одному из членов ЦИК от ее имени прямо во время заседания. Звонок поступил члену избиркома Евгению Колюшину через Telegram. В этот момент настоящая Памфилова выступала на заседании и Колюшин слушал ее выступление. Параллельно мошенники позвонили жене Колюшина.

Выдававшие себя за Памфилову мошенники несколько раз позвонили Колюшину, а затем спросили, «зачем он сбрасывает». Памфилова призвала членов комиссий на всех уровнях не терять бдительности.