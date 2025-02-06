В Англии 13-летний школьник был арестован, притворившись врачом в больнице

В Англии 13-летний школьник был арестован, попытавшись выдать себя за врача в больнице, пишет Daily Mail.

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По сообщениям очевидцев, школьник был замечен в больнице в Девоне в медицинском халате и с поддельным удостоверением личности. Подросток был арестован на месте, однако до сих пор не ясно, успел ли он получить доступ к пациентам или медицинской документации.

После задержания он был отпущен под обязательство явиться в полицию. Представитель правоохранительных органов заявил, что подросток получил «словесное предупреждение» от офицеров, а также с ним будет проведена образовательная работа в рамках программы, ориентированной на детей.

« Д е л о р е ш а е т с я с п о м о щ ь ю с о в е т о в и п р о ф и л а к т и ч е с к и х м е р , н а п р а в л е н н ы х н а п р е д о т в р а щ е н и е п о д о б н ы х и н ц и д е н т о в в б у д у щ е м » , - о т м е т и л и в п о л и ц и и .

Инцидент вызвал широкий резонанс среди сотрудников больницы и местных жителей. Власти подчеркивают, что безопасность пациентов и медицинского персонала остается их приоритетом, и призывают граждан сообщать о любых подозрительных ситуациях.