Россиянин напал на почтальона и похитил сумку с пенсиями

В Красноярском крае 37-летний мужчина напал на 35-летнюю женщину-почтальона и похитил сумку с пенсиями. Об этом «Ленте.ру» сообщает МВД России.

По данным ведомства, 4 февраля в полицию позвонила почтальон и рассказала, что в подъезде одного из домов неизвестный выхватил у нее сумку с 1,2 миллиона рублей. Эти деньги предназначались для выплаты пенсий жителям Назарово. Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его.

У подозреваемого изъяли деньги для возврата почтовой службе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 («Грабеж») УК РФ.

Ранее стало известно, что Южно-Сахалинский городской суд рассмотрит дело сотрудницы банка, похитившей у клиентов более 13 миллионов рублей.