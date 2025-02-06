В Подмосковье спасли выползшего на дорогу младенца

В Московской области водитель заметил и спас младенца, ночью выползшего на Старо-Рязанское шоссе в районе деревни Становое (Раменский район). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как отмечает Baza, водитель заметил в районе обочины «странный движущийся объект». Мужчина объехал его, остановился и увидел, что на дорогу выполз младенец. Позже выяснилось, что это девочка, которой нет года.

По данным Telegram-канал, младенец замерз - он был в одном боди - и плакал. Водитель забрал ребенка в машину и вызвал скорую помощь и полицию. Через десять минут к нему подошла женщина, представившаяся бабушкой девочки, но мужчина решил не отдавать ей ребенка до приезда полицейских.

Позже с водителем связалась мама девочки, она поблагодарила мужчину за спасение и за то, что он не отдал ребенка бабушке. По данным Baza, у девочки диагностировали первую степень переохлаждения. Сейчас она восстанавливается дома.

Ранее похожий инцидент произошел в Лейквуде, штат Нью-Джерси (США). Водитель увидел ребенка, переползающего дорогу, забрал младенца, а затем с помощью местных жителей нашел его семью, жившую неподалеку. В полиции сообщили, что младенец мог выползти через дверь, которую оставили открытой его старшие братья или сестры.