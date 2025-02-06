В Кузбассе не спасли младенца, которого уронила мать

В Екатеринбурге ребенок пострадал от действий матери, его не спасли. Об этом сообщает NGS42.ru.

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Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. Как рассказала сама мать младенца, она упала с ним на улице. По данным издания, женщина также заявила, что момент попал на камеры наблюдения, но позже в ответ на вопросы местных жителей сообщила, что запись кто-то стер. После произошедшего мать стала собирать деньги на прощание с сыном онлайн.

По словам знакомых, на самом деле инцидент произошел в квартире, так как в день инцидента женщина звонила им и демонстрировала еще живого ребенка, который тяжело дышал, а также окровавленную простыню.

В СК РФ по региону подтвердили эту версию. Там добавили, что нашли ребенка 2 января, но спасти не смогли. Младенец получил закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщили местные жители, у женщины якобы забирали детей, но вскоре вернули. Соответствующие комментарии они писали в социальных сетях, но мать удаляла такие сообщения.