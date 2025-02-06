Пострадавшая сотрудница вокзала в Курске получит компенсацию от РЖД

Суд частично удовлетворил иск сотрудницы железнодорожного вокзала Курска, пострадавшей в 2023 году при атаке беспилотника, и постановил взыскать в ее пользу с РЖД 250 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

" В К и р о в с к о м р а й о н н о м с у д е г . К у р с к а р а с с м о т р е н о г р а ж д а н с к о е д е л о п о и с к у 4 0 - л е т н е й м е с т н о й ж и т е л ь н и ц ы к О А О " Р о с с и й с к и е ж е л е з н ы е д о р о г и " о к о м п е н с а ц и и м о р а л ь н о г о в р е д а з а т р а в м у , п о л у ч е н н у ю н а п р о и з в о д с т в е . < … > С у д о м и с к о в ы е т р е б о в а н и я у д о в л е т в о р е н ы ч а с т и ч н о . С РЖД в пользу истца взыскано 250 тыс. рублей компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

Согласно исковому заявлению, в 2023 году беспилотный летательный аппарат атаковал здание железнодорожного вокзала Курска, из-за чего сотрудница вокзала получила телесные повреждения.