Пострадавшая сотрудница вокзала в Курске получит компенсацию от РЖД

Суд частично удовлетворил иск сотрудницы железнодорожного вокзала Курска, пострадавшей в 2023 году при атаке беспилотника, и постановил взыскать в ее пользу с РЖД 250 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.
"В Кировском районном суде г. Курска рассмотрено гражданское дело по иску 40-летней местной жительницы к ОАО "Российские железные дороги" о компенсации морального вреда за травму, полученную на производстве. <…> Судом исковые требования удовлетворены частично. С РЖД в пользу истца взыскано 250 тыс. рублей компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.
Согласно исковому заявлению, в 2023 году беспилотный летательный аппарат атаковал здание железнодорожного вокзала Курска, из-за чего сотрудница вокзала получила телесные повреждения.
"После получения травмы она была доставлена в больницу, затем находилась на стационарном лечении. Истец указывала, что причиненный ей моральный вред ответчиком не заглажен. Просила взыскать с ОАО "РЖД" 500 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.