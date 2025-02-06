В Челябинской области завели дела из-за хищения более 1 млрд рублей из бюджета

В Челябинской области возбудили уголовные дела по факту хищения более 1 млрд рублей, выделенных из бюджета на поддержку многодетных семей.

« В б а н к е в г о р о д е С н е ж и н с к е р а б о т а е т р е в и з о р н а я к о м и с с и я . . . О с н о в н ы м а к ц и о н е р о м б а н к а я в л я е т с я о д и н и з б ы в ш и х в и ц е - г у б е р н а т о р о в Ч е л я б и н с к о й о б л а с т и , д е т и к о т о р о г о д л и т е л ь н о е в р е м я п р о ж и в а ю т з а г р а н и ц е й » , — с о о б щ и л и Т А С С в п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х о р г а н а х .

По словам собеседника агентства, в конце декабря силовики изъяли документы в головном офисе банка, провели обыски и допросы руководящего состава.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России требует взыскать с курских чиновников 3,2 млрд рублей.