В Челябинской области завели дела из-за хищения более 1 млрд рублей из бюджета
В Челябинской области возбудили уголовные дела по факту хищения более 1 млрд рублей, выделенных из бюджета на поддержку многодетных семей.
«В банке в городе Снежинске работает ревизорная комиссия... Основным акционером банка является один из бывших вице-губернаторов Челябинской области, дети которого длительное время проживают за границей», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в конце декабря силовики изъяли документы в головном офисе банка, провели обыски и допросы руководящего состава.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России требует взыскать с курских чиновников 3,2 млрд рублей.