Глава СК РФ затребовал доклад об убийстве экс-мэра Самары

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что на причастность к совершению преступления проверяется внучка Тарховых, которая заключена под стражу. Рассматриваются различные версии произошедшего.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Самарской области Андрею Поздееву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

5 февраля RTVi сообщил, что Тархов и его супруга Наталья были забиты насмерть, их тела около месяца хранились законсервированными в металлических бочках.

По данным Telegram-канала SHOT, супруги были убиты их внучкой Екатериной ради получения 145 млн рублей, именно столько женщина рассчитывала заработать после продажи недвижимости родственников: особняков в Московской области, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля.

Виктор Тархов возглавлял администрацию Самары с 2006 по 2010 год. Трагедия в семье произошла на фоне громкого уголовного дела, связанного с его дочерью Людмилой. В декабре 2022 года ее приговорили к семи годам колонии общего режима за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской областной думы. На момент преступления Людмила Тархова руководила компанией «Самара ВВВ-Авиа», специализирующейся на производстве частных самолетов.