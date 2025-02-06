Самолет с военными США упал на Филиппинах

Один американский военнослужащий и трое подрядчиков Пентагона погибли на юге Филиппин в результате авиакатастрофы. Об этом сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

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Согласно изложенной им информации, зафрахтованный американскими военными самолет выполнял рутинную миссию по обеспечению разведывательной поддержки "по запросу филиппинских союзников". Причина происшествия, как уточнило командование, устанавливается.

В США самолет упал на жилые дома

Как передало ранее Филиппинское информационное агентство, упал небольшой частный самолет Beechcraft King Air 350. По его данным, авиакатастрофа произошла в 14:30 по местному времени (09:30 мск) вдали от крупных населенных пунктов. Первыми на место происшествия прибыли жители близлежащих деревень, которые извлекли тела погибших из-под обломков самолета.

Авиационные власти Филиппин начали расследование инцидента.