Telegram оштрафовали на 240 тысяч рублей за публикации персональных данных
Мессенджер Telegram оштрафовали на 240 тысяч рублей за публикацию персональных данных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мировой суд Таганского района Москвы.
Отмечается, что Telegram признали виновным в административном правонарушении по статье о нарушении законодательства РФ в области персональных данных. Суд назначил компании три штрафа по 80 тысяч рублей.
Отмечается, что протокол в отношении Telegram составили после обращения в Роскомнадзор. Заявитель указала, что в мессенджере незаконно разместили данные граждан в открытом доступе, в том числе имя, возраст и адрес проживания.
Ранее Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за нарушение предусмотренного законодательством порядка ограничения доступа к информации, напоминает 360.ru.