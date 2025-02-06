В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль погибли три человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с беспилотника на легковой автомобиль в селе Логачевка Валуйского округа Белгородской области, в результате погибли мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки, предположительно, находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте", - написал Гладков.
Глава региона напомнил, что с 27 октября 2022 года в селе Логачевка действует режим чрезвычайной ситуации, въезд в село запрещен.
"Хочу еще раз обратиться ко всем жителям: населенные пункты, которые закрыты решением оперативного штаба, посещать нельзя", - отметил Гладков.