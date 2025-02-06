В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль погибли три человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство с беспилотника на легковой автомобиль в селе Логачевка Валуйского округа Белгородской области, в результате погибли мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

" П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , б е с п и л о т н и к с б р о с и л в з р ы в н о е у с т р о й с т в о н а л е г к о в о й а в т о м о б и л ь . В а в т о м о б и л е в м о м е н т а т а к и , п р е д п о л о ж и т е л ь н о , н а х о д и л и с ь м у ж ч и н а и д в е д е в у ш к и 1 8 и 1 4 л е т . О н и с к о н ч а л и с ь н а м е с т е " , - н а п и с а л Гладков.

Глава региона напомнил, что с 27 октября 2022 года в селе Логачевка действует режим чрезвычайной ситуации, въезд в село запрещен.