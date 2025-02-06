Музыкант выпал из окна своей квартиры в Петербурге

Известный бард из Екатеринбурга Вадим Стройкин умер в Санкт-Петербурге после того, как к нему в квартиру на Парфеновской улице пришли правоохранители. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Комсомольская правда».

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По данным источника издания, музыкант выпал из окна пока правоохранители проводили у него обыски в рамках дела по экстремистской статье.

«Следственный комитет проводит проверку, - добавил он.

Telegram-канал Mash отметил, что Вадим Стройкин во время следственных действий перешел в свободную комнату «под выдуманным предлогом».

Стройкин родился на Урале, закончил Британскую школу журналистики. Он вел на радио программу «Антология авторской песни», а также основал турфирму «Камелот-тур». Затем переехал в Санкт-Петербург, занимался музыкой и преподавал игру на гитаре.