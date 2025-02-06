24-летняя блогерша умерла "в отпуске мечты" от неизвестной болезни

Эбони Макинтош, популярная британская блогерша, скончалась на 25-м году жизни на Шри-Ланке, отправившись в отпуск. Девушка умерла 1 февраля. Об этом пишет People со ссылкой на сестру блогерши.

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Отмечено, что островное государство стало первой остановкой в ее путешествии, в рамках которого Эбони планировала объехать всю Южную Азию, тем осуществив свою давнюю мечту.

На Шри-Ланке Макинтош чем-то "сильно заболела" в хостеле, была экстренно госпитализирована и скончалась в больнице через несколько часов.

Сейчас семья погибшей пытается собрать через одну из сетевых платформ средства, чтобы переправить тело путешественницы домой. Подчеркивается: власти не смогут выдать родным тело блогерши до того, как будут проведены вскрытие и все экспертизы - для определения причины смерти.