Раскрыта причина расправы внучки экс-мэра Самары над дедушкой и бабушкой

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова расправилась с ним и бабушкой из-за 145 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, эту сумму девушка собралась получить с продажи принадлежавшей дедушке недвижимости. Речь идет об особняках, расположенных в Московской области, квартире бизнес-класса в Самаре и автомобилях. Тархов владел двумя участками в деревне Белеутово. Площадь одного составляет более тысячи квадратных метров. На нем расположен коттедж площадью 372,9 квадратного метра.

Второй участок расположен по соседству. Его площадь составляет почти 890 квадратных метров. Дом на первом участке недавно был выставлен на продажу за 27,3 миллиона рублей. Однако вскоре это объявление было снято с публикации. По предварительной информации, именно внучка экс-мэра пыталась продать коттедж.

СМИ: внучка экс-мэра Тархова расправилась с ним на Новый год

По информации Shot, Тархову принадлежала квартира в ЖК бизнес-класса «Твинс», площадью 172,6 квадратного метра. Рыночная стоимость недвижимости составляет около 25,6 миллиона рублей. Она была куплена в 2013 году. Кроме того, экс-мэр являлся совладельцем экологической компании «Новитрек», в которой он владел долей в 38,7 процента.

Подозреваемая в расправе над ним внучка успела продать принадлежавший деду белый автомобиль марки Toyota RAV4.

Ранее сообщалось, что арестованная по подозрению в расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой внучка употребляла наркотики. Девушку арестовали на два месяца, идет предварительное следствие.