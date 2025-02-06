СК просит арестовать мужчин, похитивших москвича из-за каршеринга

Сотрудники Следственного комитета просят арестовать подозреваемых в похищении жителя столицы, который хотел арендовать каршеринговый автомобиль. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщили в пресс-службе столичного СК.

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— Б л а г о д а р я г р а м о т н о с п л а н и р о в а н н о й р а б о т е с л е д о в а т е л е й с т о л и ч н о г о С К и о п е р а т и в н ы х с о т р у д н и к о в п о л и ц и и ф и г у р а н т ы з а д е р ж а н ы . С н и м и п р о в е д е н ы с л е д с т в е н н ы е д е й с т в и я , и м п р е д ъ я в л е н о о б в и н е н и е . С е г о д н я с л е д с т в и е н а м е р е н о х о д а т а й с т в о в а т ь п е р е д Д о р о г о м и л о в с к и м р а й о н н ы м с у д о м г о р о д а М о с к в ы о б и з б р а н и и о б в и н я е м ы м м е р ы п р е с е ч е н и я в в и д е з а к л ю ч е н и я п о д с т р а ж у , — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел вечером во вторник, 4 февраля, недалеко от Филевского парка. На Кастанаевской улице две компании мужчин повздорили из-за автомобиля «Лада». Арендатор связался с владельцами машины, и те пообещали приехать и забрать ее на эвакуаторе. Однако по приезде они начали настаивать, чтобы мужчина полностью оплатил аренду, в том числе время, когда машина простаивала из-за поломки.