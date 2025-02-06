СК просит арестовать мужчин, похитивших москвича из-за каршеринга
Сотрудники Следственного комитета просят арестовать подозреваемых в похищении жителя столицы, который хотел арендовать каршеринговый автомобиль. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщили в пресс-службе столичного СК.
— Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции фигуранты задержаны. С ними проведены следственные действия, им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом города Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел вечером во вторник, 4 февраля, недалеко от Филевского парка. На Кастанаевской улице две компании мужчин повздорили из-за автомобиля «Лада». Арендатор связался с владельцами машины, и те пообещали приехать и забрать ее на эвакуаторе. Однако по приезде они начали настаивать, чтобы мужчина полностью оплатил аренду, в том числе время, когда машина простаивала из-за поломки.