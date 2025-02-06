СМИ: Подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары Тархова употребляла наркотики

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, которая подозревается в их убийстве, употребляла запрещенные вещества. Об этом стало известно в четверг, 6 февраля.

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— В н у ч к а у б и т о г о б ы в ш е г о м э р а Самары Тархова и его жены употребляла наркотики. Отмечается, что она вывозила останки на такси, — сообщил источник РЕН ТВ.

Вечером 5 февраля в Самарской области нашли тела Тархова и его жены. Причиной их смерти стало огнестрельное ранение.

Основной подозреваемой по делу является их внучка, которая была задержана, но отказывается давать показания следствию. Известно, что она отправляла сообщения с мобильных телефонов своих дедушки и бабушки.