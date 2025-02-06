Что известно об исчезновении экс-мэра Самары и его жены

Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту безвестного исчезновения экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. На причастность к преступлению проверяется внучка экс-мэра.

ТАСС собрал основное о деле.

Обстоятельства исчезновения

По предварительным данным, Тархов прилетел в Россию из Финляндии, затем о пропаже мужчины сообщил его деловой партнер.В правоохранительных органах уточнили, что тела экс-мэра и его жены пока не найдены.Как отметили в пресс-службе областного следственного управления, последний раз супруги выходили на связь в конце декабря 2024 года.

Расследование

По данному факту возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).На причастность к преступлению проверяется внучка экс-мэра.По ходатайству следствия ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.Арестованная не сотрудничает со следствием, заявили в правоохранительных органах.Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве бывшего мэра Самары и его жены.

О Тархове

Виктор Тархов родился в 1948 году в Куйбышеве.Работал в сфере нефтехимического комплекса, возглавлял Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.В 1990-1991 годах возглавлял Куйбышевский облисполком, руководя регионом.В 2000 году занял второе место на выборах губернатора Самарской области, с 2002 по 2006 годы был депутатом губернской думы.С 2006 по 2010 годы был мэром Самары.Дочь Тархова - Людмила - в 2022 году осуждена на семь лет колонии по делу о вымогательстве крупной денежной суммы у депутата губернской думы.