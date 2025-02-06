СМИ: внучка экс-мэра Тархова расправилась с ним на Новый год

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина могла убить деда и его жену под Новый год. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Предварительно, тела убитых были расчленены и увезены на автомобиле. Кроме того, на месте преступления обнаружены некоторые фрагменты тел жертв.

« В н у ч к а э к с - м э р а Тархова зверски расправилась с ним и его супругой на Новый год. Соседи, которых удалось опросить по адресу проживания экс-мэра, рассказали, что последний раз его семью видели перед праздником», — передает telegram-канал.

Отмечается, что Екатерина редко навещала дедушку.

В суде подтвердили информацию об аресте внучки Виктора Тархова

Из последних данных стало известно, что подозреваемая проживала в том же жилом комплексе «Твинс», что и ее дедушка. Это объясняет отсутствие подозрений у охраны при ее визитах.

На данный момент Екатерина арестована по подозрению в убийстве. Она могла вывезти тела дедушки и бабушки на такси. Также известно, что девушка употребляла наркотики. Среди причин убийства telegram-канал 112 приводит следующую: получение денег умерших родственников. Свою вину Екатерина не признает и отказывается сотрудничать со следствием.