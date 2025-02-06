Задержанный на Урале блогер мог участвовать в кампании украинских ЦИПсО

Telegram-канал блогера Евгения Анисимова, задержанного в четверг в Екатеринбурге по подозрению в распространении экстремистских материалов, по предварительным данным, фигурировал в отчетах центров информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины о работе в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Анисимов, предположительно, является администратором Telegram-канала, фигурировавшего в отчетах ЦИПсО. В частности, речь идет о кампании по созданию недоверия к руководству Курской области", - сказал собеседник агентства.

В четверг Анисимов был задержан по подозрению в распространении экстремистских материалов. Как сообщали ТАСС в силовых структурах, основанием для возбуждения уголовного дела стали оскорбительные высказывания в адрес сотрудников правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран.

YouTube-канал "Прекрасная Россия" насчитывает 194 тыс. подписчиков. В описании канала указывается, что он является ресурсом сетевого издания "Ермак-медиа".